В 155-й бригаде российских морпехов казнят собственных раненых - ГУР

Командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора приказал казнить раненого бойца этой же бригады. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, обнародовав соответствующий радиоперехват, передает УНН.

Детали

"В радиоперехвате, добытом украинскими разведчиками, командир одного из подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота государства-агрессора приказывает казнить раненого бойца этой же бригады", - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечают в ГУР, угроза расстрелом - распространенная практика "мотивации" среди командиров армии государства-агрессора. "Угроза расстрелом - единственный способ, с помощью которого российские командиры заставляют личный состав выполнять боевые задачи", - указали в разведке.

"Пристрелите его на*уй! В морской пехоте больных нет - есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - приказал командир рф в обнародованном радиоперехвате.

Дополнение

В ГУР указали, что 155-я бригада морской пехоты государства-агрессора россии известна совершением военных преступлений во время оккупации Киевской области, а также на других направлениях фронта.

Ранее УНН писал, что недавно специалисты ГУР МО Украины зафиксировали очередное военное преступление этой бригады - приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных.