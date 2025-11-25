Тимофій Соловйов та RC Store увійшли до рейтингу Forbes NEXT 250

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 244 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 3952 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 7982 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 7954 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 8406 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 10880 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 11602 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 21401 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13109 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11341 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.8м/с
83%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 31782 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto25 листопада, 07:40 • 34719 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір25 листопада, 07:50 • 37943 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 51895 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43805 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 21404 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 31767 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 83880 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 112450 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 101955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 4782 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 43907 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 66435 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 67486 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 74679 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Тимофій Соловйов та RC Store увійшли до рейтингу Forbes NEXT 250

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Українська технологічна компанія RC Store, заснована Тимофієм Соловйовим, увійшла до рейтингу Forbes NEXT 250 найперспективніших малих та середніх бізнесів України 2024 року. Компанія досягла виторгу 200 млн грн за підсумками 2024 року, спеціалізуючись на FPV-технологіях та інженерній освіті.

Тимофій Соловйов та RC Store увійшли до рейтингу Forbes NEXT 250

Українська технологічна компанія RC Store, заснована підприємцем Тимофієм Соловйовим, увійшла до рейтингу Forbes NEXT 250 — списку найперспективніших малих та середніх бізнесів України у 2024 році. Про це повідомляє Forbes Ukraine, передає УНН.

Рейтинг NEXT 250 щороку формується для виявлення компаній, які демонструють швидку динаміку розвитку, інноваційність та потенціал до масштабування. У 2024 році у відбір потрапили понад 800 претендентів, однак до фінального списку увійшли лише ті, хто відповідає критеріям зростання, технологічності та перспективності ринку.

За даними видання, сукупний виторг компаній рейтингу перевищує 27 млрд грн, а чверть учасників уже експортують свою продукцію на ринки Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Цьогоріч Forbes також відмітив підвищену частку компаній мілтек-напряму, що стали драйверами нової хвилі українського бізнесу.

RC Store за підсумками 2024 року досягнув виторгу у 200 млн грн. Компанія спеціалізується на FPV-технологіях, створює апаратні рішення для ринку та активно розвиває напрям інженерної освіти. Forbes відзначив RC Store за технологічність, бізнес-модель та вклад у формування українського ринку FPV.

У матеріалі зазначається, що компанії зі списку мають великі перспективи зростання у найближчі роки. "На думку редакції, компанії у списку мають значні шанси пробитися у вищу бізнес-лігу", — підкреслює Forbes Ukraine.

Тимофій Соловйов розповів, що потрапляння до рейтингу стало важливим сигналом для всієї команди: "Це визнання мотивує нас рухатися далі. Ми працюємо над розвитком технологічного напряму та інвестуємо в освітні програми, щоб майбутнє покоління могло реалізувати себе у сфері інновацій та сучасних технологій".

RC Store повідомляє, що у найближчих планах компанії — масштабування виробництва, розширення присутності на міжнародних ринках та запуск нових продуктів для навчання та підготовки фахівців у сфері FPV.

Рейтинг Forbes NEXT 250 охоплює компанії з виторгом від 10 млн до 1 млрд грн, що не входять до фінансово-промислових груп та демонструють стабільний потенціал зростання.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Forbes
Європа
Північна Америка
Україна