Тимофій Соловйов та RC Store увійшли до рейтингу Forbes NEXT 250

Українська технологічна компанія RC Store, заснована підприємцем Тимофієм Соловйовим, увійшла до рейтингу Forbes NEXT 250 — списку найперспективніших малих та середніх бізнесів України у 2024 році. Про це повідомляє Forbes Ukraine, передає УНН.

Рейтинг NEXT 250 щороку формується для виявлення компаній, які демонструють швидку динаміку розвитку, інноваційність та потенціал до масштабування. У 2024 році у відбір потрапили понад 800 претендентів, однак до фінального списку увійшли лише ті, хто відповідає критеріям зростання, технологічності та перспективності ринку.

За даними видання, сукупний виторг компаній рейтингу перевищує 27 млрд грн, а чверть учасників уже експортують свою продукцію на ринки Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Цьогоріч Forbes також відмітив підвищену частку компаній мілтек-напряму, що стали драйверами нової хвилі українського бізнесу.

RC Store за підсумками 2024 року досягнув виторгу у 200 млн грн. Компанія спеціалізується на FPV-технологіях, створює апаратні рішення для ринку та активно розвиває напрям інженерної освіти. Forbes відзначив RC Store за технологічність, бізнес-модель та вклад у формування українського ринку FPV.

У матеріалі зазначається, що компанії зі списку мають великі перспективи зростання у найближчі роки. "На думку редакції, компанії у списку мають значні шанси пробитися у вищу бізнес-лігу", — підкреслює Forbes Ukraine.

Тимофій Соловйов розповів, що потрапляння до рейтингу стало важливим сигналом для всієї команди: "Це визнання мотивує нас рухатися далі. Ми працюємо над розвитком технологічного напряму та інвестуємо в освітні програми, щоб майбутнє покоління могло реалізувати себе у сфері інновацій та сучасних технологій".

RC Store повідомляє, що у найближчих планах компанії — масштабування виробництва, розширення присутності на міжнародних ринках та запуск нових продуктів для навчання та підготовки фахівців у сфері FPV.

Рейтинг Forbes NEXT 250 охоплює компанії з виторгом від 10 млн до 1 млрд грн, що не входять до фінансово-промислових груп та демонструють стабільний потенціал зростання.