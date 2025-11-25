Тимофей Соловьёв и RC Store вошли в рейтинг Forbes NEXT 250

$42.370.10
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7864 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10698 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10644 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10522 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11440 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11941 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22887 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13204 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11413 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт25 ноября, 07:26 • 33121 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 36133 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 39405 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 53405 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 45762 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 22895 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 33171 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 85137 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 113787 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 103162 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Польша
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 6062 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 45850 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 66929 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 67950 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 75136 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times

Тимофей Соловьёв и RC Store вошли в рейтинг Forbes NEXT 250

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Украинская технологическая компания RC Store, основанная Тимофеем Соловьевым, вошла в рейтинг Forbes NEXT 250 самых перспективных малых и средних бизнесов Украины 2025 года. Компания достигла выручки 200 млн грн по итогам 2024 года, специализируясь на FPV-технологиях и инженерном образовании.

Тимофей Соловьёв и RC Store вошли в рейтинг Forbes NEXT 250

Украинская технологическая компания RC Store, основанная предпринимателем Тимофеем Соловьёвым, вошла в рейтинг Forbes NEXT 250 — список самых перспективных малых и средних бизнесов Украины в 2025 году. Об этом сообщает Forbes Ukraine, передает УНН.

Рейтинг NEXT 250 ежегодно формируется для выявления компаний, которые демонстрируют быстрые темпы развития, инновационность и высокий потенциал масштабирования. В 2025 году в отбор попали более 800 претендентов, однако в финальный список вошли только те, кто отвечает критериям роста, технологичности и перспективности рынка.

По данным издания, совокупный доход компаний рейтинга превышает 27 млрд грн, а четверть участников уже экспортируют свою продукцию на рынки Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. В этом году Forbes также отметил увеличившуюся долю компаний милтек-направления, которые стали драйверами новой волны украинского бизнеса.

По итогам 2024 года RC Store достиг выручки в 200 млн грн. Компания специализируется на FPV-технологиях, создаёт аппаратные решения для рынка и активно развивает направление инженерного образования. Forbes отметил RC Store за технологичность, бизнес-модель и вклад в формирование украинского рынка FPV.

В материале говорится, что компании из списка имеют большие перспективы роста в ближайшие годы. "По мнению редакции, компании в списке имеют высокие шансы пробиться в высшую бизнес-лигу", — подчёркивает Forbes Ukraine.

Тимофей Соловьёв рассказал, что попадание в рейтинг стало важным сигналом для всей команды: "Это признание мотивирует нас двигаться дальше. Мы работаем над развитием технологического направления и инвестируем в образовательные программы, чтобы будущее поколение могло реализовать себя в сфере инноваций и современных технологий".

RC Store сообщает, что в ближайших планах компании — масштабирование производства, расширение присутствия на международных рынках и запуск новых продуктов для обучения и подготовки специалистов в сфере FPV.

Рейтинг Forbes NEXT 250 охватывает компании с выручкой от 10 млн до 1 млрд грн, которые не входят в финансово-промышленные группы и демонстрируют стабильный потенциал роста.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Техника
Forbes
Европа
Северная Америка
Украина