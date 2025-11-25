Тимофей Соловьёв и RC Store вошли в рейтинг Forbes NEXT 250

Украинская технологическая компания RC Store, основанная предпринимателем Тимофеем Соловьёвым, вошла в рейтинг Forbes NEXT 250 — список самых перспективных малых и средних бизнесов Украины в 2025 году. Об этом сообщает Forbes Ukraine, передает УНН.

Рейтинг NEXT 250 ежегодно формируется для выявления компаний, которые демонстрируют быстрые темпы развития, инновационность и высокий потенциал масштабирования. В 2025 году в отбор попали более 800 претендентов, однако в финальный список вошли только те, кто отвечает критериям роста, технологичности и перспективности рынка.

По данным издания, совокупный доход компаний рейтинга превышает 27 млрд грн, а четверть участников уже экспортируют свою продукцию на рынки Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. В этом году Forbes также отметил увеличившуюся долю компаний милтек-направления, которые стали драйверами новой волны украинского бизнеса.

По итогам 2024 года RC Store достиг выручки в 200 млн грн. Компания специализируется на FPV-технологиях, создаёт аппаратные решения для рынка и активно развивает направление инженерного образования. Forbes отметил RC Store за технологичность, бизнес-модель и вклад в формирование украинского рынка FPV.

В материале говорится, что компании из списка имеют большие перспективы роста в ближайшие годы. "По мнению редакции, компании в списке имеют высокие шансы пробиться в высшую бизнес-лигу", — подчёркивает Forbes Ukraine.

Тимофей Соловьёв рассказал, что попадание в рейтинг стало важным сигналом для всей команды: "Это признание мотивирует нас двигаться дальше. Мы работаем над развитием технологического направления и инвестируем в образовательные программы, чтобы будущее поколение могло реализовать себя в сфере инноваций и современных технологий".

RC Store сообщает, что в ближайших планах компании — масштабирование производства, расширение присутствия на международных рынках и запуск новых продуктов для обучения и подготовки специалистов в сфере FPV.

Рейтинг Forbes NEXT 250 охватывает компании с выручкой от 10 млн до 1 млрд грн, которые не входят в финансово-промышленные группы и демонстрируют стабильный потенциал роста.