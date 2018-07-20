Twitter підкорила історія кохання папуг-нерозлучників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Історія кохання нерозлучників розлетілася по соцмережах і набрала тисячі лайків. Власниця папуг 19-річна Маура поділилася їхніми фотографіями в Twitter, передає УНН.
В середині 2017 року дівчина помітила, що її папужка Ківі стає все більш сумним. Тоді вона вирішила купити йому подружку, щоб йому не було самотньо. Вона вибрала птицю з чорно-білим забарвленням, хоч її папужка Ківі, навпаки, дуже барвистий.
"Це була любов з першого погляду...", - написала дівчина в Twitter.
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Незабаром Маура поділилася новиною про те, що у нерозлучників вилупилося 4 пташеняти і прикріпила відповідні фото. Фотографії птахів набрали більше 800 тис. лайків і майже 300 ретвітів.
Як повідомляв УНН, в місті Сент-Пол (штат Міннесота, США) єнот, піднімаючись по прямовисній стіні висотної будівлі, підкорив 25-поверховий будинок.