Twitter покорила история любви попугаев-неразлучников

В середине 2017 года девушка заметила, что ее попугайчик Киви становится все более грустным. Тогда она решила купить ему подружку, чтоб ему не было одиноко. Она выбрала птицу с черно-белой окраской, хоть ее попугайчик Киви, наоборот, очень красочный.

“Это была любовь с первого взляда...”, — написала девушка в Twitter.

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Вскоре Маура поделилась, что у неразлучников вылупилось 4 птенца и прикрепила соответствующие фото. Фотографии птиц набрали больше 800 тыс. лайков и почти 300 ретвитов.

Как сообщал УНН, в городе Сент-Пол (штат Миннесота, США) енот, карабкаясь по отвесной стене высотного здания, покорил 25-этажное здание.