Twitter покорила история любви попугаев-неразлучников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. История любви неразлучников разлетелась по соцсетям и набрала тысячи лайков. Хозяйка попугаев 19-летняя Маура поделилась их фотографиями в Twitter, передает УНН.
В середине 2017 года девушка заметила, что ее попугайчик Киви становится все более грустным. Тогда она решила купить ему подружку, чтоб ему не было одиноко. Она выбрала птицу с черно-белой окраской, хоть ее попугайчик Киви, наоборот, очень красочный.
“Это была любовь с первого взляда...”, — написала девушка в Twitter.
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Вскоре Маура поделилась, что у неразлучников вылупилось 4 птенца и прикрепила соответствующие фото. Фотографии птиц набрали больше 800 тыс. лайков и почти 300 ретвитов.
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