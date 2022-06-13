Тут могла бути історія про ворожу ДРГ: міністр Кулеба віджартувався про пошкоджену ногу

Цитата

“Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав зараз немає”, — написав міністр, оприлюднивши відповідне фото з загіпсованою ногою.

Деталі

Голова українського дипвідомства при цьому наголосив, шо він і міністерство продовжує активно працювати та втілювати пріоритети Президента, а саме: “тягнути важку зброю, закручувати рф санкційні гайки, витискати статус кандидата для України”.

“Навіть на милицях і одній нозі — вперед до Перемоги”, — додав дипломат.

Раніше

Як писав УНН, Кулеба взяв собі песика, якого знайшли в Маріуполі. Назвав символічно Маріком.