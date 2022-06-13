Здесь могла быть история о вражеской ДРГ: министр Кулеба отшутился о поврежденной ноге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повредил ногу, пытаясь возобновить занятия спортом. Об этом дипломат сообщил в своем Instagram, пишет УНН.
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“Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь впервые с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет”, — написал министр, обнародовав соответствующее фото с загипсованной ногой.
Детали
Глава украинского дипведомства при этом подчеркнул, что он и министерство продолжает активно работать и воплощать приоритеты Президента, а именно: “тянуть тяжелое оружие, закручивать рф санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины”.
“Даже на костылях и одной ноге — вперед к Победы”, — добавил дипломат.
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Как писал УНН, Кулеба взял себе собачку, которую нашли в Мариуполе. Назвал символически Мариком.