Туризм у часи пандемії: ЄС анонсував підготовку до пом'якшення карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лідери Європейського Союзу на відеоконференції напередодні домовилися поки зберегти обмеження щодо в'їзду до ЄС, однак при цьому дійшли згоди почати підготовку до поступового скасування обмежень. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке за підсумками саміту.
Деталі
25 березня лідери ЄС зустрілися на відеоконференції, щоб обговорити поточну ситуацію з пандемією COVID-19. Вони наполягали на необхідності терміново прискорити схвалення, виробництво і розгортання вакцин, а також кампанії вакцинації.
Оскільки епідеміологічна ситуація залишається серйозною, лідери ЄС погодилися поки зберегти обмеження, в тому числі на поїздки без крайньої необхідності.
"Забігаючи вперед, ми дійшли згоди, що, тим не менш, слід почати підготовку єдиного підходу до поступового скасування обмежень, щоб забезпечити координацію зусиль, коли це можливо, для пом'якшення поточних заходів", - вказано у повідомленні.
Лідери ЄС закликали в терміновому порядку провести законодавчу і технічну роботу над сумісними цифровими COVID-сертифікатами на основі пропозиції Єврокомісії.
Лідери також підтвердили свою прихильність міжнародній солідарності і глобальним зусиллям щодо забезпечення загального доступу до вакцин проти COVID-19. Вони також домовилися продовжити створення механізму обміну вакцинами в ЄС, щоб доповнити і підтримати COVAX в розподілі вакцин партнерам по всьому світу.
Що було раніше
ЄС запустив додаток з інформацією щодо COVID-19 для подорожей Європою.