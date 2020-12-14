Пандемія: ЄС запустив додаток з інформацією щодо COVID-19 для подорожей Європою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Євросоюз запустив додаток для смартфонів Re-open EU для надання актуальної інформації про обмежувальні заходи щодо коронавірусу під час подорожей по Європі. Про це повідомила в понеділок Єврокомісія в прес-релізі, пише УНН.
“Re-open EU, — зазначається у релізі, — це універсальна платформа, що надає вичерпну актуальну інформацію про заходи безпеки з подорожей у всіх державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Користувачі можуть отримати найсвіжішу інформацію про національні карантинні заходи, вимоги до тестування і мобільних додатках для відстеження контактів і попередження про коронавірус”.
Підкреслюється, що інформація доступна на 24 офіційних мовах ЄС з використанням перевірених даних Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також країн-членів спільноти.
Також на початку грудня Єврокомісія представила стратегію боротьби з COVID-19 на території ЄС взимку.
З початку пандемії коронавірусом у світі, за даними Університету Джонса Хопкінса, заразилися 72,3 млн осіб, 1,6 млн померли.