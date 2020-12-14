Пандемия: ЕС запустил приложение с информацией о COVID-19 для путешествий по Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Евросоюз запустил приложение для смартфонов Re-open EU для предоставления актуальной информации об ограничительных мерах по коронавирусу во время путешествий по Европе. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия в пресс-релизе, пишет УНН.
“Re-open EU, — отмечается в релизе, — это универсальная платформа, предоставляющая исчерпывающую актуальную информацию о мерах безопасности по путешествиям во всех государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Пользователи могут получить самую свежую информацию о национальных карантинных мерах, требованиях к тестированию и мобильных приложениях для отслеживания контактов и предупреждения о коронавирусе”.
Подчеркивается, что информация доступна на 24 официальных языках ЕС с использованием проверенных данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а также стран-членов сообщества.
Также в начале декабря Еврокомиссия представила стратегию борьбы с COVID-19 на территории ЕС зимой.
С начала пандемии коронавирусом в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились 72,3 млн человек, 1,6 млн умерли.