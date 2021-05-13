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Туреччина з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для туристів з 16 країн

Київ • УНН

 • 19119 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Туреччина скасовує вимогу пред’явлення негативного ПЛР-тесту при в’їзді на територію країни для громадян 16 країн - серед них і Україна, передає УНН із посиланням на посольство України в Туреччині.

Туреччина з 15 травня скасовує вимогу ПЛР-тесту для туристів з 16 країн

Цитата

"За оновленою інформацією МЗС Туреччини, з 15 травня 2021 року Туреччина скасовує вимогу пред’явлення негативного ПЛР-тесту при в’їзді на територію країни для громадян 16 країн, у т.ч. з України", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Туреччині ввели повний локдаун через різке зростання захворюваності на COVID-19. Обмеження діятимуть з вечора 29 квітня, до 17 травня. Школи переводять на дистанційне навчання. Діяльність в офісах і на підприємствах забороняється, винятки - продукти харчування, послуги з прибирання, сектор охорони здоров'я та промислове виробництво. Жителям дозволено виходити з дому лише з поважних причин, зокрема, за їжею. Кафе і ресторани працюватимуть лише на винос, супермаркети не будуть обслуговувати покупців по неділях.

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При цьому вводиться також повна заборона на продаж алкогольної продукції в невеликих магазинах.

Було анонсовано, що жорсткий карантин у Туреччині не поширюватиметься на іноземних туристів.

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