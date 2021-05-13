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Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-теста для туристов из 16 стран

Киев • УНН

 • 19119 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Турция отменяет требование предъявления негативного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран - среди них и Украина, передает УНН со ссылкой на посольство Украины в Турции.

Турция с 15 мая отменяет требование ПЦР-теста для туристов из 16 стран

Цитата

"По обновленной информации МИД Турции, с 15 мая 2021 года Турция отменяет требование предъявления негативного ПЦР-теста при въезде на территорию страны для граждан 16 стран, в том числе с Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

В Турции ввели полный локдаун из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Ограничения будут действовать с вечера 29 апреля до 17 мая. Школы переводят на дистанционное обучение. Деятельность в офисах и на предприятиях запрещается, исключения - продукты питания, услуги по уборке, сектор здравоохранения и промышленное производство. Жителям разрешено выходить из дома только по уважительным причинам, в частности, за едой. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, супермаркеты не будут обслуживать покупателей по воскресеньям.

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При этом вводится также полный запрет на продажу алкогольной продукции в небольших магазинах.

Было анонсировано, что жесткий карантин в Турции не будет распространяться на иностранных туристов.

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