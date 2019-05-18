Туреччина висловилась про 75-ті роковини депортації кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Туреччина поділяє біль кримськотатарського народу у зв'язку з 75-ми роковинами депортації та вшановує загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву речника МЗС Туреччини Хамі Аксоя, яка оприлюднена на сайті турецького МЗС.
”У ніч з 17 на 18 травня близько 250 тисяч кримських татар були відірвані від їхньої батьківщини. Десятки тисяч кримських татар загинули в нелюдських умовах вигнання, вчиненого 75 років тому. Багато з них померли в суворих умовах, сумуючи за своєю батьківщиною”, - йдеться у заяві Хамі Аксоя.
Нагадаємо, пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшановують сьогодні в Україні.
18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.