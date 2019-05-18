Турция высказалась о 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа

"В ночь с 17 на 18 мая около 250 000 крымских татар были оторваны от их родины. Десятки тысяч крымских татар погибли в нечеловеческих условиях изгнания, совершенного 75 лет назад. Многие из них умерли в суровых условиях, тоскуя по своей родине", - говорится в заявлении Хаме Аксо.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.



18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. В этот день чтят память жертв этого преступления (во время главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), а также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.