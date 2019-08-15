Туреччина розкритикувала Ізраїль за зміну статусу-кво на Храмовій горі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. МЗС Туреччини розкритикував заяву міністра громадської безпеки Ізраїлю Гілада Ердана щодо доцільності змінити статус-кво на Храмовій горі в Єрусалимі. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Туреччини, повідомляє УНН.
"Ми рішуче відкидаємо заяви міністра громадської безпеки Ізраїлю щодо зміни статусу-кво мечеті Аль-Акса. Це ознака спотвореного мислення. Очевидним є те, що будь-яка інсинуація та ініціатива щодо утисків історичного та правового статусу Єрусалиму ще більше посилить напруженість у регіоні", - вказано в заяві МЗС Туреччини.
Також у документі міститься заклик до керівництва "покласти край незаконній діяльності на окупованих палестинських територіях та уникати безвідповідальних дій та заяв, які посилять напругу в регіоні".
Нагадаємо, в Єрусалимі внаслідок сутичок постраждали 18 людей.