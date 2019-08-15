Турция раскритиковала Израиль за изменение статуса-кво на Храмовой горе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. МИД Турции раскритиковал заявление министра общественной безопасности Израиля Гилада Ердана о целесообразности изменить статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Турции, сообщает УНН.
"Мы решительно отвергаем заявления министра общественной безопасности Израиля по изменению статус-кво мечети Аль-Акса. Это признак искаженного мышления. Очевидно, что любая инсинуация и инициатива притеснений исторического и правового статуса Иерусалима еще больше усилит напряженность в регионе", - указано в заявлении МИД Турции.
Также в документе содержится призыв к руководству "положить конец незаконной деятельности на оккупированных палестинских территориях и избегать безответственных действий и заявлений, которые усилят напряжение в регионе".
Напомним, в Иерусалиме в результате столкновений пострадали 18 человек.