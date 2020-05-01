Туреччина посилила карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Туреччині проти ночі на 1 травня набрало чинності розпорядження, що обмежує на три дні всі соціальні контакти в 31 місті і провінції, в тому числі в Анкарі та Стамбулі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Обмеження діятиме до опівночі неділі, 3 травня.
Супермаркети працюватимуть тільки в п'ятницю до 14:00 за місцевим часом.
Відкритими залишаються лікарні, аптеки і установи та служби, які стосуються системоутворюючих сфер.
Нагадаємо, Туреччина вирішила залишити школи закритими до кінця травня.