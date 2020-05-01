Турция ужесточила карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Турции в ночь на 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Ограничение будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая.
Супермаркеты будут работать только в пятницу до 14:00 местного времени.
Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.
Напомним, Турция решила оставить школы закрытыми до конца мая.