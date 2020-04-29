Турция решила оставить школы закрытыми до конца мая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Турция продлила закрытие школ до конца мая в рамках мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил в среду министр образования страны Зия Сельчук во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, Анкара объявила о закрытии школ 12 марта после того, как сообщила о первых выявленных случаях COVID-19.
Сейчас в стране насчитывается около 115 тыс. случаев заболевания, около 3 тыс. из которых - с летальным исходом.
Как сообщал УНН, ранее в Чехии решили продлить режим чрезвычайного положения, введенного в связи с ситуацией с кронавирусом, до 17 мая.