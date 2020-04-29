В Чехии одобрили продление режима чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Чехии решили продлить режим чрезвычайного положения, введенного в связи с ситуацией с кронавирусом, до 17 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Prague Morning.
"Нижняя палата чешского парламента во вторник проголосовала за продление чрезвычайного положения до 17 мая, что на неделю меньше, чем требовало правительство, поскольку страна наметила курс на выход из карантина из-за коронавируса раньше, чем прогнозировалось", - пишет издание.
Чрезвычайное положение в стране должно было закончиться 30 апреля.
Напомним, ранее президент Чехии предложил закрыть границы на год.