Президент Чехії запропонував закрити кордони на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що заборону на виїзд громадян за кордон необхідно продовжити на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceske Noviny.
На думку Земана, громадянам не треба їздити за кордон, а в період літніх відпусток їм краще "насолоджуватися красою чеських пейзажів". Сам президент заявив, що особисто відпочивати поїде в Височинський край на південному сході країни.
Як вважає Земан, відкриття кордонів призведе до того, що люди поїдуть до країн з високим рівнем зараження, що може знову погіршити епідеміологічну ситуацію в Чехії.
Чехія повністю закрила зовнішні кордони з 16 березня. Покинути країну громадяни можуть тільки за спеціальними дозволами.
За даними чеського МОЗ, з початку пандемії в Чехії заразилися коронавірусом 6700 осіб. 186 людей померли, 1298 одужали.
Нагадаємо, у Чехії військові допоможуть соціальним установам боротися з COVID-19.