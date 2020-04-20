Президент Чехії запропонував закрити кордони на рік

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан заявив, що заборону на виїзд громадян за кордон необхідно продовжити на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ceske Noviny.