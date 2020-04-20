Президент Чехии предложил закрыть границы на год

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.