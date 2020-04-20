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Президент Чехии предложил закрыть границы на год

Президент Чехии предложил закрыть границы на год

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Президент Чехии Милош Земан заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Как считает Земан, открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, что может вновь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Чехии.

Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям.

По данным чешского Минздрава с начала пандемии в Чехии заразились коронавирусом 6700 человек. 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели.

Напомним, в Чехии военные помогут социальным учреждениям бороться с COVID-19.

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