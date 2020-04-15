В Чехии военные помогут социальным учреждениям бороться с COVID-19

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Чехии военные будут привлекаться для обеспечения работы социальных учреждений в случае выявления больных коронавирусной инфекцией. В частности, такая помощь предусмотрена для домов лиц старшего возраста. Решение об этом приняло 14 апреля правительство Чешской Республики, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.