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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40860 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Актуальное
В Чехии военные помогут социальным учреждениям бороться с COVID-19

В Чехии военные помогут социальным учреждениям бороться с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13195 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Чехии военные будут привлекаться для обеспечения работы социальных учреждений в случае выявления больных коронавирусной инфекцией. В частности, такая помощь предусмотрена для домов лиц старшего возраста. Решение об этом приняло 14 апреля правительство Чешской Республики, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как написал в Twitter министр обороны Чехии Любомир Метнар, речь идет о 360 военных, которые в социальных учреждениях будут оказывать помощь персоналу.

“Таким образом, после пограничных переходов и карантина это еще один практический пример того, что армия помогает там, где это нужно”, — подчеркнул министр.

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Пресс-секретарь министерства обороны Яна Зехмайстерова отметила, что решение правительства продиктовано нехваткой персонала в социальных учреждениях. “Недостаток и нагрузки персонала могли бы в краткосрочной перспективе поставить под серьезную угрозу жизни и здоровья людей, которые в этих учреждениях работают”, — указала она.

По информации министерства здравоохранения Чехии, по состоянию на конец дня 14 апреля в стране зарегистрировано 5308 человек, инфицированных коронавирусом, 642 человека вылечены, 161 человек умер. Инфицирование коронавирусом зарегистрировано в более 30 социальных учреждениях, всего их в Чехии работает около 1900.

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