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У Чехії військові допоможуть соціальним установам боротися з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Чехії військові залучатимуться для забезпечення роботи соціальних установ у разі виявлення хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, така допомога передбачена для будинків осіб старшого віку. Рішення про це ухвалив 14 квітня уряд Чеської Республіки, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Як написав у Twitter міністр оборони Чехії Любомир Метнар, ідеться про 360 військових, які в соціальних установах надаватимуть допомогу персоналу.

“Таким чином, після прикордонних переходів і карантину це ще один практичний приклад того, що армія допомагає там, де це потрібно”, — наголосив міністр.

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Речниця міністерства оборони Яна Зехмайстерова зазначила, що рішення уряду продиктоване браком персоналу в соціальних установах. “Брак і навантаження персоналу могли б у короткій перспективі поставити під суттєву загрозу життя і здоров’я людей, які в цих установах працюють”, — вказала вона.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Чехії, станом на кінець дня 14 квітня в країні зареєстровано 5308 осіб, інфікованих коронавірусом, 642 людини вилікувані, 161 особа померла. Інфіковані коронавірусом зареєстровані в понад 30 соціальних установах, усього їх у Чехії працює близько 1900.

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