У Чехії схвалили продовження режиму надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Чехії вирішили продовжити режим надзвичайного стану, введеного у зв'язку з ситуацією з кронавірусом, до 17 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на Prague Morning.
"Нижня палата чеського парламенту у вівторок проголосувала за продовження надзвичайного стану до 17 травня, що на тиждень менше, ніж вимагав уряд, оскільки країна намітила курс на вихід з карантину через коронавірус раніше, ніж прогнозувалося", - пише видання.
Надзвичайний стан у країні мав закінчитися 30 квітня.
Нагадаємо, раніше президент Чехії запропонував закрити кордони на рік.