У Чехії схвалили продовження режиму надзвичайного стану

"Нижня палата чеського парламенту у вівторок проголосувала за продовження надзвичайного стану до 17 травня, що на тиждень менше, ніж вимагав уряд, оскільки країна намітила курс на вихід з карантину через коронавірус раніше, ніж прогнозувалося", - пише видання.

Надзвичайний стан у країні мав закінчитися 30 квітня.

Нагадаємо, раніше президент Чехії запропонував закрити кордони на рік.