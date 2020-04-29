Туреччина вирішила залишити школи закритими до кінця травня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Туреччина продовжила закриття шкіл до кінця травня у межах заходів з боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Про це заявив в середу міністр освіти країни Зія Сельчук під час пресконференції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, Анкара оголосила про закриття шкіл 12 березня після того, як повідомила про перші виявлені випадки COVID-19.
Наразі в країні налічується близько 115 тис. випадків захворювання, близько 3 тис. з яких - з летальним результатом.
Як повідомляв УНН, раніше в Чехії вирішили продовжити режим надзвичайного стану, введеного у зв'язку з ситуацією з кронавірусом, до 17 травня.