Туреччина вирішила залишити школи закритими до кінця травня

Так, Анкара оголосила про закриття шкіл 12 березня після того, як повідомила про перші виявлені випадки COVID-19.

Наразі в країні налічується близько 115 тис. випадків захворювання, близько 3 тис. з яких - з летальним результатом.

Як повідомляв УНН, раніше в Чехії вирішили продовжити режим надзвичайного стану, введеного у зв'язку з ситуацією з кронавірусом, до 17 травня.