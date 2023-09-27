Туреччина погодить заявку Швеціїї про вступ до НАТО в обмін на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Парламент Туреччини ратифікує заявку Швеції про вступ до НАТО, якщо Сполучені Штати продадуть Туреччині винищувачі F-16, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Цитата
"Якщо США стримають свої обіцянки, наш парламент стримає свої обіцянки", - сказав Ердоган.
Деталі
Президент Туреччини додав, що міністр закордонних справ його країни Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили заявку Швеції на вступ до НАТО під час засідання ООН минулого тижня в Нью-Йорку.
Доповнення
Того ж дня прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив SVT Nyheter, що він все ще очікує, що Швеція стане членом НАТО, коли турецький парламент збереться цієї осені. Він також висловив сподівання, що у нього буде можливість поговорити з Ердоганом.
Несподівана заява Ердогана пролунала через кілька днів після того, як спалахнув корупційний скандал за участю високопоставленого сенатора США, який виступав проти продажу винищувачів F-16 Туреччині.
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Відколи Швеція та Фінляндія минулого року подали заявки на членство в НАТО, Туреччина була рішучим противником прагнень Стокгольма приєднатися до альянсу, використовуючи всі можливі засоби, щоб уповільнити процес і отримати з нього вигоду. Але тепер, коли заявка Швеції на вступ до НАТО перебуває на шляху до ратифікації турецьким парламентом, останньою перешкодою залишається Угорщина.
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Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив законодавцям, що "ніщо не загрожує безпеці Швеції" і що Угорщина "не поспішає" ратифікувати вступ до НАТО, виступаючи на відкритті осінньої сесії угорського парламенту.
Він додав, що критика з боку Швеції та шведських політиків щодо ерозії верховенства закону сприяла затримці Угорщини - більш ніж на рік - у голосуванні за розширення НАТО.