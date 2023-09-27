Турция согласует заявку Швециии о вступлении в НАТО в обмен на F-16

ukru
Эксклюзив
06:36 • 80423 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 117665 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 145533 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 179344 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 134619 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 125749 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 170107 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116736 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123178 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130720 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 96965 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 117545 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 100969 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 111006 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 100773 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 145537 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 179349 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 126820 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 133714 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 170109 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 100773 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 149572 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 156798 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 160992 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 158754 просмотра
Актуальное
Турция согласует заявку Швециии о вступлении в НАТО в обмен на F-16

Турция согласует заявку Швециии о вступлении в НАТО в обмен на F-16

Киев • УНН

 • 199191 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Парламент Турции ратифицирует заявку Швеции о вступлении в НАТО, если Соединенные Штаты продадут Турции истребители F-16, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет УНН с ссылкой на Euractiv.

Цитата

"Если США сдержат свои обещания, наш парламент сдержит свои обещания", - сказал Эрдоган.

Детали

Президент Турции добавил, что министр иностранных дел его страны Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили заявку Швеции на вступление в НАТО во время заседания ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

Дополнение

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил SVT Nyheter, что он все еще ожидает, что Швеция станет членом НАТО, когда турецкий парламент соберется этой осенью. Он также выразил надежду, что у него будет возможность поговорить с Эрдоганом.

Неожиданное заявление Эрдогана прозвучало через несколько дней после того, как вспыхнул коррупционный скандал с участием высокопоставленного сенатора США, выступавшего против продажи истребителей F-16 Турции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган рассказал, когда Турция рассмотрит ратификацию вступления Швеции в НАТО

С тех пор как Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на членство в НАТО, Турция была решительным противником стремлений Стокгольма присоединиться к альянсу, используя все возможные средства, чтобы замедлить процесс и извлечь из него выгоду. Но теперь, когда заявка Швеции на вступление в НАТО находится на пути к ратификации турецким парламентом, последним препятствием остается Венгрия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Венгрии усомнились в необходимости вступления Швеции в НАТО

Премьер-министр Виктор Орбан заявил законодателям, что "ничто не угрожает безопасности Швеции" и что Венгрия "не спешит" ратифицировать вступление в НАТО, выступая на открытии осенней сессии венгерского парламента.

Он добавил, что критика со стороны Швеции и шведских политиков относительно эрозии верховенства закона способствовала задержке Венгрии - более чем на год - в голосовании за расширение НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы