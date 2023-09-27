Турция согласует заявку Швециии о вступлении в НАТО в обмен на F-16

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"Если США сдержат свои обещания, наш парламент сдержит свои обещания", - сказал Эрдоган.

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Президент Турции добавил, что министр иностранных дел его страны Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили заявку Швеции на вступление в НАТО во время заседания ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

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В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил SVT Nyheter, что он все еще ожидает, что Швеция станет членом НАТО, когда турецкий парламент соберется этой осенью. Он также выразил надежду, что у него будет возможность поговорить с Эрдоганом.

Неожиданное заявление Эрдогана прозвучало через несколько дней после того, как вспыхнул коррупционный скандал с участием высокопоставленного сенатора США, выступавшего против продажи истребителей F-16 Турции.

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С тех пор как Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на членство в НАТО, Турция была решительным противником стремлений Стокгольма присоединиться к альянсу, используя все возможные средства, чтобы замедлить процесс и извлечь из него выгоду. Но теперь, когда заявка Швеции на вступление в НАТО находится на пути к ратификации турецким парламентом, последним препятствием остается Венгрия.

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил законодателям, что "ничто не угрожает безопасности Швеции" и что Венгрия "не спешит" ратифицировать вступление в НАТО, выступая на открытии осенней сессии венгерского парламента.

Он добавил, что критика со стороны Швеции и шведских политиков относительно эрозии верховенства закона способствовала задержке Венгрии - более чем на год - в голосовании за расширение НАТО.