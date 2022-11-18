Туреччина: 17 осіб звинувачено в теракті в Стамбулі, внаслідок якого загинули 6 людей

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Суд звільнив ще трьох підозрюваних із-під варти до суду, повідомляє агентство Anadolu. Він також наказав депортувати з Туреччини 29 людей, які були затримані поліцією у зв'язку з нападом.

Внаслідок вибуху 13 листопада на жвавому проспекті Істікляль у Стамбулі — популярній вулиці з магазинами та ресторанами — загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще понад 80 людей було поранено.

Турецька влада звинуватила у вибуху заборонену Робочу партію Курдистану, або РПК, а також пов'язані з нею сирійські курдські угруповання. Групи курдських бойовиків заперечують свою причетність.

Прокуратура допитала головного підозрюваного в теракті, сирійку, яка залишила бомбу з тротилом на проспекті Істікляль.

Жінка на ім'я Ахлам Албашир повідомила слідчих, що в'їхала до Туреччини нелегально і протягом чотирьох місяців жила в будинку в Стамбулі, повідомляє агентство Anadolu.

За даними інформаційного агентства, Албашир також зізналася, що залишила сумку із вибуховим пристроєм на вуличній лаві, але заявила, що не знала, що в ній.

Очікується, що дату судового розгляду буде призначено після того, як прокурори підготують обвинувальний висновок, що може тривати місяці.