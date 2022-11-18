Турция: 17 человек обвинены в теракте в Стамбуле, в результате которого погибли 6 человек

Детали

Суд освободил еще троих подозреваемых из-под стражи до суда, сообщает агентство Anadolu. Он также приказал депортировать из Турции 29 человек, задержанных полицией в связи с нападением.

В результате взрыва 13 ноября на оживленном проспекте Истикляль в Стамбуле — популярной улице с магазинами и ресторанами — погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще более 80 человек были ранены.

Турецкие власти обвинили во взрыве запрещенную Рабочею партию Курдистана, или РПК, а также связанные с ними сирийские курдские группировки. Группы курдских боевиков отрицают свою причастность.

Прокуратура допросила главного подозреваемого в теракте, сирийку, которую обвиняют в том, что она покинула бомбу с тротилом на проспекте Истикляль.

Женщина по имени Ахлам Албашир сообщила следователям, что въехала в Турцию нелегально и в течение четырех месяцев жила в доме в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

По данным информационного агентства, Албашир также призналась, что оставила сумку со взрывным устройством на уличной скамье, но заявила, что не знала, что в ней.

Ожидается, что дата судебного разбирательства будет назначена после того, как прокуроры подготовят обвинительное заключение, которое может занять месяцы.