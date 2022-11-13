Вибух у Стамбулі: кількість постраждалих сягнула 81

Деталі

Вибух пролунав на популярній у туристів та місцевих жителів пішохідній вулиці Істікляль.

Як повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай, вибух вчинила смертниця.

Цитата

"Нападницею була жінка, вона підірвала бомбу. Це вказує на терористичний акт. Внаслідок вибуху загинули шестеро людей. Кількість поранених збільшилася до 81, стан двох оцінюється як важкий", - сказав він.

За словами Октая, четверо людей загинули на місці вибуху, ще двоє - пізніше у лікарні. Розслідуванням теракту займаються 14 слідчих Генпрокуратури Туреччини та судмедексперти.

"Хто б не стояв за цим, усередині наших кордонів або в будь-якому куточку світу, ми до них дістанемося. Ці люди будуть доставлені до Туреччини, постануть перед судом і будуть покарані", - додав Октай.

#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



pic.twitter.com/heLGMSl0eS