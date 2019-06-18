ЦВК затвердила кошториси 181 виборчого округу для позачергових виборів у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 181 одномандатного виборчого округу для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 181 одномандатного виборчого округу для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
У Комісії вказали, що затвердження вказаних кошторисів є підставою для взяття окружними виборчими комісіями бюджетних зобов’язань та здійснення відповідних платежів.
Як повідомляв УНН, станом на сьогодні відкрито 16 рахунків виборчих фондів кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах.
Також у разі неможливості відкриття поточних рахунків їх виборчих фондів ЦВК порадила кандидатам у народні депутати в одномандатних виборчих округах звертатися до Нацбанку України та повідомляти про такі звернення Комісію.