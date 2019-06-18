ЦИК утвердила сметы 181 избирательного округа для внеочередных выборов в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 181 одномандатного избирательного округа для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 181 одномандатного избирательного округа для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.
В Комиссии указали, что утверждение указанных смет является основанием для постановки окружными избирательными комиссиями бюджетных обязательств и осуществления соответствующих платежей.
Как сообщал УНН, на сегодня открыто 16 счетов избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах.
Также в случае невозможности открытия текущих счетов их избирательных фондов ЦИК посоветовала кандидатам в народные депутаты в одномандатных избирательных округах обращаться в Нацбанк Украины и сообщать о таких обращениях Комиссию.