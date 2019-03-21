ЦВК замовила понад 30 мільйонів бюлетенів до першого туру президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На голосування 31 березня 2019 року Центральна виборча комісія передала замовлення на друк понад 30 мільйонів виборчих бюлетенів. Про це під час брифінгу у Києві, в четвер, заявив заступник голови ЦВК Радченко Євгеній, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні на голосування 31 березня 2019 року Центральна виборча комісія передала замовлення на 30 441 372 виборчі бюлетені", - сказав він.
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Як повідомляв УНН, для друку виборчих бюлетенів для голосування на виборах Президента України 31 березня 2019 року буде використано 434 тонни паперу вітчизняного виробництва Малинської фабрики банкнотного паперу Національного банку України.
Нагадаємо, якщо скласти всі виборчі бюлетені, надруковані до виборів Президента України 31 березня 2019 року, в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км.