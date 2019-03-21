На вибори надрукують бюлетенів довжиною, як відстань від Києва до Монтевідео

КИЇВ. 21 березня. УНН. Якщо скласти всі виборчі бюлетені, надруковані до виборів Президента України 31 березня 2019 року, в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км. Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.