На вибори надрукують бюлетенів довжиною, як відстань від Києва до Монтевідео
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Якщо скласти всі виборчі бюлетені, надруковані до виборів Президента України 31 березня 2019 року, в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км. Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.
"Обсяг роботи досить великий для державного підприємства, оскільки значна довжина бюлетеню ускладнила процес друкування. Для інформації, якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 км. По суті, така відстань між Києвом та столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площа всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних км, це – 70 футбольних полів", - сказала вона.
За словами Сліпачук, наразі було надруковано виключно бюлетені до виборів, що проходитимуть 31 березня 2019 року.
У МВС раніше заявили, що окружні виборчі комісії отримають виборчі бюлетені з 23 березня.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.