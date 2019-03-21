Вибори-2019: на друк бюлетенів піде 434 тонни паперу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Для друку виборчих бюлетенів для голосування на виборах Президента України 31 березня 2019 року буде використано 434 тонни паперу вітчизняного виробництва Малинської фабрики банкнотного паперу Національного банку України. Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявив директор Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" Юрій Оніщенко, передає кореспондент УНН.
"Наше підприємство виконує державне замовлення по виготовленню виборчих бюлетенів для голосування на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - сказав Оніщенко.
З його слів, починаючи з 8 березня поточного року, колектив підприємства працює у цілодобовому режимі - 24/7. У процесі виготовлення виборчих бюлетенів задіяно 80% трудового колективу, а це - понад 700 працівників підприємства.
"Для друку виборчих бюлетенів буде використано 434 тонни паперу вітчизняного виробництва Малинської фабрики банкнотного паперу Національного банку України. Для того щоб перевезти цей тоннаж, знадобиться приблизно 50 великих вантажних автомобілів", - сказав він.
Нагадаємо, на вибори надрукують бюлетенів довжиною, як відстань від Києва до Монтевідео.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.