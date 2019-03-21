Выборы-2019: на печать бюллетеней пойдет 434 тонны бумаги

"Наше предприятие выполняет государственный заказ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сказал Онищенко.

По его словам, начиная с 8 марта текущего года, коллектив предприятия работает в круглосуточном режиме - 24/7. В процессе изготовления избирательных бюллетеней задействовано 80% трудового коллектива, а это - более 700 сотрудников предприятия.

"Для печати избирательных бюллетеней будет использовано 434 тонны бумаги отечественного производства Малинской фабрики банкнотной бумаги Национального банка Украины. Для того чтобы перевезти этот тоннаж, понадобится примерно 50 крупных грузовых автомобилей", - сказал он.

Напомним, на выборы напечатают бюллетеней длиной, как расстояние от Киева до Монтевидео.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.