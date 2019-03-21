ЦИК заказала более 30 миллионов бюллетеней до первого тура президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На голосование 31 марта 2019 года Центральная избирательная комиссия передала заказ на печать более 30 миллионов избирательных бюллетеней. Об этом во время брифинга в Киеве, в четверг, заявил заместитель председателя ЦИК Радченко Евгений, передает корреспондент УНН.
"На сегодня на голосование 31 марта 2019 Центральная избирательная комиссия передала заказ на 30441372 избирательные бюллетени", - сказал он.
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Как сообщал УНН, для печати избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Украины 31 марта 2019 года будет использовано 434 тонны бумаги отечественного производства Малинской фабрики банкнотной бумаги Национального банка Украины.
Напомним, если сложить все избирательные бюллетени, напечатанные до выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км.