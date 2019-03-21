Вибори-2019: бюлетень має 10 ступенів захисту

"Виборчий бюлетень, який ми друкуємо, має 10 ступенів захисту від підробки", - сказав він.



За словами Оніщенка, бюлетень надрукований на захищеному папері з двотоновим нефіксованим водяним знаком у вигляді "Вибори Президента України 2019 року".



Водяний знак можна пізнати, розглядаючи бюлетень на просвіт навпроти джерела світу. Папір має захисні волокна оранжевого кольору, яке має жовте свічення у ультрафіолетовому світлі та волокна малинового кольору. Папір надруковано Малинської фабрики банкнотного паперу Національного банку України. У дизайні бланку виборчого бюлетеня дві захисні антистиральні сітки, утворені за допомогою ліній перемінної геометрії.



Сітки використані таким чином, що в разі відтворення бланку бюлетеня засобами копіювальної техніки, на копії проявляється напис "Увага!", розташований по обох боках у верхній частині бюлетеню.



Одним з елементів захисту є позитивний мікротекст "Вибори 2019". В сітках позитивний мікротекст "Вибори президента України 2019" у текстовій частині.



Номер територіального виборчого округу виконаний чорною фарбою, яка в ультрафіолетовому випромінюванні набуває зеленого свічення. Два захисні елементи блакитного кольору негативно відтворені цифри "2019", один з яких розміщений на талоні, другий – на бюлетені, виконані термохромною фарбою, яка при температурі 30 градусів зникає. В ультрафіолетовому випромінюванні світиться червоним кольором.



Номер виборчої дільниці виконано високим друком фарбою чорного кольору, при ультрафіолетовому випромінюванні набуває зеленого свічення і переводить у зворот бюлетеня червоним кольором, зазначив він.



Як повідомляв УНН, для друку виборчих бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року буде використано 434 тонни паперу вітчизняного виробництва Малинської фабрики банкнотного паперу Національного банку України.