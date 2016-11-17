ЦВК внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні, 17 листопада під час засідання Центральної виборчої комісії було внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року №230. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Так, під час засідання внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 “Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”, від 11 жовтня 2015 року №419 “Про новий склад Херсонської міської виборчої комісії Херсонської області” та від 12 жовтня 2015 року №423 “Про новий склад Харківської обласної виборчої комісії”.
Водночас, Комісія встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших виборів депутатів Городищенської сільської ради обʼєднаної територіальної громади та Городищенського сільського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.
Окрім того, Комісія внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, а також до переліку закордонних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановами ЦВК від 12 квітня 2012 року №66 та від 12 квітня 2012 року №67 відповідно. Також внесено зміни до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року №82.
Як повідомляв УНН, ЦВК попросило ВРУ підвищити видатки на проведення місцевих виборів.