ЦИК внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий

Так, во время заседания внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлениями ЦИК от 6 сентября 2015 № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов", от 11 октября 2015 года №419 "О новом составе Херсонской городской избирательной комиссии Херсонской области" и от 12 октября 2015 года №423 "О новом составе Харьковской областной избирательной комиссии".

В то же время, Комиссия установила отсутствие правовых оснований для назначения ею первых выборов депутатов Городищенского сельского совета объединенной территориальной общины и Городищенского сельского головы и объявления избирательного процесса соответствующих местных выборов.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, а также в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлениями ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и от 12 апреля 2012 года №67 соответственно. Также внесены изменения в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 года №82.

Как сообщал УНН, ЦИК попросил ВРУ повысить расходы на проведение местных выборов.