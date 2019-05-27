ЦВК визначилася з питанням плакатів кандидатів у народні депутати

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Центральна виборча комісія внесла зміни до постанови про інформаційні плакати партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також ухвалила постанову про інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України та порядок їх виготовлення та передачі виборчим комісіям. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК за результатами чергового засідання Комісії.

"Комісія внесла зміни до постанови ЦВК від 25 липня 2012 року № 125 "Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, порядок їх виготовлення та передачі Міністерству закордонних справ України, окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України", - вказали у ЦВК.

Також ЦВК, як зазначається, ухвалила постанову "Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, порядок їх виготовлення, передачі окружним та дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України".

Нагадаємо, ЦВК запросила в ОДА на Донбасі висновок про можливість проведення виборів до Ради.

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