ЦВК визначилася з питанням плакатів кандидатів у народні депутати

КИЇВ. 27 травня. УНН. Центральна виборча комісія внесла зміни до постанови про інформаційні плакати партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також ухвалила постанову про інформаційні плакати кандидатів у народні депутати України та порядок їх виготовлення та передачі виборчим комісіям. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК за результатами чергового засідання Комісії.