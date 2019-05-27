ЦВК запросила в ОДА на Донбасі висновок про можливість проведення виборів до Ради

"Комісія своєю постановою звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення згідно із законом станом на 27 травня 2019 року позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року на територіях, які входять до складу одномандатних виборчих округів, визначених постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82, в межах відповідної області та їх отримання Комісією не пізніше 3 червня 2019 року", - повідомили у ЦВК.

Також ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 січня 2012 року № 18 "Про вимоги до приміщень окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, норми забезпечення виборчих комісій обладнанням, інвентарем, транспортними засобами і засобами зв’язку, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України".

Також внесено зміни до постанови ЦВК від 18 квітня 2013 року № 81 "Про Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України".

Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Так, вибори до ВР призначені на 21 липня.

Нагадаємо, указ про розпуск Ради 23 травня набув чинності.

Нардепи 24 травня передали до КСУ подання щодо розпуску Ради.