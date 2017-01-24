ЦВК призначила на 30 квітня перші місцеві вибори у 40 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Центральна виборча комісія призначила на 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Сьогодні, 24 січня, під час чергового засідання ЦВК, розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням у цих областях об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших місцевих виборів та призначила на неділю, 30 квітня 2017 року, вибори у 40 таких об’єднаних територіальних громадах.
При цьому, Комісія оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
Окрім того, розглянувши відповідне звернення Київської обласної державної адміністрації, Комісія встановила відсутність правових підстав для призначення нею перших виборів депутатів Березанської міської ради об’єднаної територіальної громади та Березанського міського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.
Рішення прийняте у звʼязку з тим, що Березанську міську обʼєднану територіальну громаду утворено територіальними громадами, розташованими на території двох суміжних адміністративно-територіальних одиниць.
На завершення засідання внесено зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 “Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів” та від 11 жовтня 2015 року № 419 “Про новий склад Херсонської міської виборчої комісії Херсонської області”.