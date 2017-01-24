ЦИК назначила на 30 апреля первые местные выборы в 40 ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила на 30 апреля 2017 года первые местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Сегодня, 24 января, во время очередного заседания ЦИК, рассмотрев обращение ряда областных государственных администраций о назначении первых местных выборов в связи с образованием в этих областях объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядок назначения первых местных выборов и назначила на воскресенье, 30 апреля 2017 года, выборы в 40 таких объединенных территориальных общинах.
При этом Комиссия объявила с 11 марта 2017 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
Кроме того, рассмотрев соответствующее обращение Киевской областной государственной администрации, Комиссия установила отсутствие правовых оснований для назначения им первых выборов депутатов Березанского городского совета объединенной территориальной общины и Березанского городского головы и объявления избирательного процесса соответствующих местных выборов.
Решение принято в связи с тем, что Березанскую городскую объединенную территориальную общину образовано территориальными общинами, расположенными на территории двух смежных административно-территориальных единиц.
В завершение заседания внесены изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлениями ЦИК от 6 сентября 2015 года № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов "и от 11 октября 2015 года № 419" О новом составе Херсонской городской избирательной комиссии Херсонской области ".