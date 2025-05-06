ЦПД РНБО: рф зосереджує певні сили на Херсонщині, але інформація щодо 300 човнів не відповідає дійсності
Київ • УНН
росія зосереджує сили на Херсонщині для штурмів, але інформація про десантну операцію з 300 човнами є неправдивою. Сили оборони готові знищувати ворога на цій ділянці фронту.
росія зосереджує певні сили на Херсонщині для активізації штурмових дій, але інформація про десантну операцію з 300 човнами не відповідає дійсності, заявили у Центрі протидії дезінформації РНБО у вівторок у Telegram, пише УНН.
На Херсонщині росіяни зосереджують певну кількість сил для активізації штурмових дій, але інформація про масштабну десантну операцію із залученням 300 човнів не відповідає дійсності
За даними ЦПД, як зазначив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, ворог майже щодня здійснює форсувальні дії малими групами піхоти. "Це більше розвідувально-пошукові дії, тому що вони тривають якраз за контроль над острівною зоною Дніпра. Спроби ворога висадитися на дніпровські острови невдалі - Сили оборони України знищують ці групи і жодної вдалої висадки росіян не було", - ідеться у повідомленні.
Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, своєю чергою, як вказано, заявив, що Сили оборони розуміють можливості ворога на Херсонщині і готові його знищувати.
"Підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були, Силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту. Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати", - зазначив Коваленко.
"Не варто забувати, що бажання ворога і його можливості - це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити і не дамо. Так само і по Херсонщині - бажання є давно, але дурень думкою багатіє", - підсумував Коваленко.
У ЦПД нагадали, що "у грудні минулого року в медіа вже поширювалася інформація про нібито підготовку росіянами 300 човнів для форсування Дніпра в районі Херсона". "Ця інформація не підтвердилася", - вказали у Центрі протидії дезінформації.
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