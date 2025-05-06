ЦПД СНБО: рф сосредотачивает определенные силы на Херсонщине, но информация о 300 лодках не соответствует действительности
Киев • УНН
россия сосредотачивает силы на Херсонщине для штурмов, но информация о десантной операции с 300 лодками является неправдивой. Силы обороны готовы уничтожать врага на этом участке фронта.
россия сосредотачивает определенные силы в Херсонской области для активизации штурмовых действий, но информация о десантной операции с 300 лодками не соответствует действительности, заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО во вторник в Telegram, пишет УНН.
В Херсонской области россияне сосредотачивают определенное количество сил для активизации штурмовых действий, но информация о масштабной десантной операции с привлечением 300 лодок не соответствует действительности
По данным ЦПД, как отметил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, враг почти ежедневно осуществляет форсировочные действия малыми группами пехоты. "Это больше разведывательно-поисковые действия, потому что они продолжаются как раз за контроль над островной зоной Днепра. Попытки врага высадиться на днепровские острова неудачны - Силы обороны Украины уничтожают эти группы и ни одной удачной высадки россиян не было", - говорится в сообщении.
Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, в свою очередь, как указано, заявил, что Силы обороны понимают возможности врага в Херсонской области и готовы его уничтожать.
"Подготовка врага и попытки форсирования Днепра на острова уже были, Силам обороны удалось отминусовать достаточное количество такого десанта. О планах россиян попытаться повторить определенные действия известно давно, именно поэтому Силы обороны понимают потенциальные возможности врага и готовы его там уничтожать", - отметил Коваленко.
"Не стоит забывать, что желание врага и его возможности - это разные вещи. Враг желает захватить всю Украину, но мы не даем ему это сделать и не дадим. Так же и по Херсонской области - желание есть давно, но дурак мыслью богатеет", - подытожил Коваленко.
В ЦПД напомнили, что "в декабре прошлого года в медиа уже распространялась информация о якобы подготовке россиянами 300 лодок для форсирования Днепра в районе Херсона". "Эта информация не подтвердилась", - указали в Центре противодействия дезинформации.
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