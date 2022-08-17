ЦПД при РНБО: у мережі поширюється фейковий лист нібито від імені міністра закордонних справ України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під час аналізу інформаційного простору фахівці ЦПД виявили фейковий лист нібито від імені міністра закордонних справ України, передає УНН.
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В даному "листі" МЗС України начебто звертається до своїх польських колег з проханням перейменувати у Варшаві вулицю, на якій розміщується посольство рф, на честь Степана Бандери.
Першоджерелом повідомлення виступає ворожий Telegram-канал "Джокер днр", який і раніше поширював фейкові листи від імені міністра закордонних справ України.
Зазначений лист одразу почали поширювати інші ворожі інформаційні ресурси з метою дискредитації України.
Цитата
"Просимо всіх перевіряти підозрілі "документи", щоб не стати жертвою інформаційних терористів, а також не довіряти Telegram-каналам ворога!", - закликає ЦПД.
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