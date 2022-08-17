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ЦПД при РНБО: у мережі поширюється фейковий лист нібито від імені міністра закордонних справ України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Під час аналізу інформаційного простору фахівці ЦПД виявили фейковий лист нібито від імені міністра закордонних справ України, передає УНН.

ЦПД при РНБО: у мережі поширюється фейковий лист нібито від імені міністра закордонних справ України

Деталі

В даному "листі" МЗС України начебто звертається до своїх польських колег з проханням перейменувати у Варшаві вулицю, на якій розміщується посольство рф, на честь Степана Бандери.

Першоджерелом повідомлення виступає ворожий Telegram-канал "Джокер днр", який і раніше поширював фейкові листи від імені міністра закордонних справ України.

Зазначений лист одразу почали поширювати інші ворожі інформаційні ресурси з метою дискредитації України.

Цитата

"Просимо всіх перевіряти підозрілі "документи", щоб не стати жертвою інформаційних терористів, а також не довіряти Telegram-каналам ворога!", - закликає ЦПД.

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