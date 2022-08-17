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ЦПД при СНБО: в сети распространяется фейковое письмо якобы от имени министра иностранных дел Украины

Киев • УНН

 • 133716 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. При анализе информационного пространства специалисты ЦПД обнаружили фейковое письмо якобы от имени министра иностранных дел Украины, передает УНН.

ЦПД при СНБО: в сети распространяется фейковое письмо якобы от имени министра иностранных дел Украины

Детали

В данном "письме" МИД Украины якобы обращается к своим польским коллегам с просьбой переименовать в Варшаве улицу, на которой размещается посольство рф, в честь Степана Бандеры.

Первоисточником сообщения выступает вражеский Telegram-канал "Джокер днр", который и раньше распространял фейковые письма от имени министра иностранных дел Украины.

Указанное письмо сразу начали распространять другие вражеские информационные ресурсы с целью дискредитации Украины.

Цитата

"Просим всех проверять подозрительные "документы", чтобы не стать жертвой информационных террористов, а также не доверять Telegram-каналам врага!", - призывает ЦПД.

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