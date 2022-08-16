"Націоналісти замінували два автомобільні мости": ЦПД зібрав добірку фейків, які поширюють російські пропагандисти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 15 серпня, передає УНН.
Деталі
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Член ради федерації рф о.пушков заявив: "майбутня зима для мешканців та влади Німеччини – важливий тест, який покаже готовність країни пережити холод без російського газу… водночас експерти та місцеві підприємці прогнозують похмуре майбутнє промисловості та економіки ФРН". Це - маніпуляція!
· В МО рф заявили, що "в Курахівці Донецької області націоналісти замінували два автомобільні мости через річку Вовча, які вони мають намір підірвати і за вже відпрацьованим сценарієм звинуватити ЗС рф у невибіркових ударах по об'єктах транспортної інфраструктури". Це - фейк!
· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області в.рогов заявив: "керівництву ООН та ЄС потрібно ухвалити рішення про режим тиші та передбачити санкції за обстріл атомної електростанції. Це дозволило б припинити шантаж з боку України, яка ставить увесь світ під загрозу ядерної катастрофи". Це - маніпуляція!
Нагадаємо
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України спростували основні фейки про отримання нового посвідчення водія.